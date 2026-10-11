Сана зазнала десятків авіаударів після нового наступу уряду — Al Jazeera

У столиці Ємену Сані після оголошення урядової операції «Світанок Ємену» для повернення міста з-під контролю хуситів завдали десятків авіаударів. Хусити утримують Сану з вересня 2014 року, а до початку нової кампанії місто здебільшого уникало бомбардувань після перемир’я між міжнародно визнаним урядом і хуситами, оголошеного у 2023 році, повідомляє Al Jazeera.

Жертви серед цивільних

У понеділок авіаудар у районі Савван у губернаторстві Сана забрав життя дитини та поранив ще сімох цивільних. Від початку нового наступу ударів також зазнав міжнародний аеропорт Сани, де загинули двоє працівників.

Наземні сили уряду перебувають за сотні миль від столиці та ведуть бої з хуситами на західному узбережжі Ємену й поблизу Таїза. Тому атаки на позиції хуситів у Сані відбуваються з повітря. Жителі міста побоюються ударів поблизу районів, де можуть розташовуватися військові об’єкти хуситів.

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Побоювання переміщень і дефіциту

За даними Міжнародної організації з міграції, через посилення бойових дій останніми тижнями в Ємені вимушено перемістилися понад 200 тисяч людей. Більшість із них походять із губернаторства Таїз на південному заході країни, де тривають найінтенсивніші наземні бої між урядовими силами та хуситами.

Жителі Сани також почали запасатися продуктами та пальним через побоювання зростання цін і перебоїв із постачанням. Виконавчий директор Таїзького центру єменсько-затокових досліджень Вафік Салех заявив, що подорожчання продовольства й пального погіршить гуманітарну ситуацію. Минулого тижня Всесвітня продовольча програма ООН попередила, що три чверті сімей у деяких районах Ємену потерпають від голоду.

Цілі операції

Уряд Ємену заявив, що продовжуватиме операцію до досягнення своїх цілей, зокрема повернення Сани. Саудівська коаліція, яка підтримує уряд, назвала Сану, Сааду та Амран одними з головних джерел ракетної загрози з боку хуситів. Саудівська Аравія також зазнавала ракетних атак хуситів, зокрема ударів по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді; останній із них, за даними видання, забрав життя 12 людей.

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