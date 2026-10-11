Саудівська Аравія продовжила закриття аеропорту в Ер-Ріяді — Global News Canada

Саудівська Аравія в неділю, 11 жовтня, продовжила закриття міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді та перевела школи столиці на онлайн-навчання до кінця тижня. Це сталося наступного дня після ракетної атаки на аеропорт, унаслідок якої загинули 12 людей і понад 300 дістали поранення.

За даними Global News Canada, обмеження для аеропорту діяли щонайменше до 21:00 неділі. Єменські хусити не взяли на себе відповідальності за суботній удар, однак раніше визнавали атаки на саудівські аеропорти та нафтові об’єкти й погрожували новими ударами по аеропортах королівства.

Жертви атаки

Удар припав по аеропортовому комплексу, де розташовані термінали 3 і 4 для внутрішніх рейсів, повідомив регіональний посадовець на умовах анонімності. Саудівська влада заявила, що серед загиблих були четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш, а також представники Палестини, США, Єгипту, Йорданії, Сирії та Судану.

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Кілька лікарень надають допомогу пораненим. Серед загиблих була 28-річна єгипетська бортпровідниця Азза Рамзі, яка працювала в саудівській авіакомпанії Flynas.

Заяви сторін

Речник військового крила хуситів Ях’я Сарі закликав «усіх серйозно сприймати наші попередження». Атаку на аеропорт засудили Ірак, Ліван, Сирія, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Хусити також заявили, що в неділю два авіаудари вразили столицю Ємену Сану, звинувативши в них Саудівську Аравію. Саудівська влада ці повідомлення не коментувала. Президент США Дональд Трамп після атаки заявив, що розглядає можливість приєднання Сполучених Штатів до саудівських ударів по хуситах.

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