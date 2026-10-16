У Саудівській Аравії стратили двох громадян Бангладеш, яких засудили за неназваний вчинок у мечеті в Мецці. Саудівське Міністерство внутрішніх справ заявило, що засуджені вчинили діяння, яке порушувало святість мечеті, повідомляє RMF24.

Консульство не попередили

Відомство не уточнило, у чому саме полягало обвинувачення. За наведеними даними, вирок ухвалили на підставі ісламського права. Саудівське законодавство передбачає смертну кару за діяння, які суд визнає особливо тяжкими порушеннями закону.

Консульство Бангладеш у Джидді заявило, що не було заздалегідь поінформоване про заплановані страти.

Вирок щодо учасника протестів

За даними The Guardian, Верховний суд Саудівської Аравії затвердив смертний вирок Юсефу аль-Манасіфу. Його звинувачували, зокрема, в участі в демонстраціях на підтримку прав шиїтської меншини та в похоронах, які влада розглядала як форму протесту.

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Інкриміновані аль-Манасіфу дії, за даними видання, були вчинені, коли йому було від 15 до 17 років. Його затримали у 2017 році. Правозахисна організація Reprieve стверджує, що чоловіка катували та примусили підписати неправдиві свідчення. За її даними, з призначеним державою адвокатом він зустрівся лише через п'ять років після затримання.

Кількість страт зростає

У 2020 році Саудівська Аравія оголосила про скасування смертної кари за злочини, вчинені особами, які не досягли повноліття. Водночас Reprieve заявляє, що від 2015 року в королівстві стратили щонайменше 17 людей за діяння, які вони нібито вчинили до 18 років.

За даними Human Rights Watch, у 2025 році в Саудівській Аравії стратили 356 осіб, тоді як роком раніше — 345. Серед засуджених було багато іноземців, насамперед у справах про наркотики, зокрема не пов'язаних із насильством.

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