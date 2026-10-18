Саудівська Аравія заявила про шістьох поранених після падіння снаряда — Anadolu Agency

Саудівська цивільна оборона 18 жовтня повідомила, що в місті Наджран на південному заході Саудівської Аравії впав ворожий снаряд. За даними відомства, унаслідок інциденту поранено шістьох людей. Про заяву цивільної оборони повідомляє Anadolu Agency.

Поранені та пошкодження

У короткій заяві, оприлюдненій у соцмережі X, цивільна оборона також повідомила про пошкодження трьох будинків і трьох автомобілів. Відомство не розкрило, хто відповідальний за атаку, тому за цією заявою неможливо встановити причетну сторону.

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Контекст бойових дій

Anadolu Agency зазначає, що інцидент стався на тлі триваючих бойових дій у Ємені, які поширилися на територію сусідньої Саудівської Аравії. Агентство в цьому контексті згадує, що хусити атакують територію королівства ракетами та безпілотниками. Водночас у заяві цивільної оборони хуситів не називали відповідальними за цей інцидент.

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