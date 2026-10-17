Саудівська Аравія заявила про знищення чотирьох дронів над країною — NDTV World

Саудівська Аравія заявила, що перехопила та знищила чотири безпілотники в районах Ер-Ріяда, Східної провінції та півдня країни. За даними речника очолюваної Ер-Ріядом військової коаліції Туркі аль-Малікі, один із дронів перехопили над столицею.

Аль-Малікі повідомив, що безпілотники знищили протягом кількох останніх годин. Як повідомляє NDTV World, Саудівська Аравія останнім часом зазнає ракетних і дронових атак з боку єменських хуситів. Цілями ударів, за даними видання, були нафтові об'єкти, танкери й аеропорти королівства.

Видання зазначає, що бойові дії відновилися в липні після багаторічної перерви. Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену у війні проти хуситів.

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Заяви щодо Ірану

Ер-Ріяд звинувачує Іран у заохоченні нещодавньої ескалації хуситів. Тегеран ці звинувачення заперечує. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран підтримує всеосяжний політичний процес як єдиний практичний і сталий шлях до врегулювання конфлікту на Аравійському півострові.

Арагчі також повторив пропозицію Ірану посередничати між сторонами. Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявляв, що Ер-Ріяд не відповів на цю ініціативу. Хусити та Тегеран наполягають, що угруповання діє незалежно.

Удари в Ємені

Саудівська Аравія завдавала ударів у відповідь по хуситах у Ємені, де урядові сили намагаються відтіснити угруповання після його стрімкого наступу у вересні. У суботу пов'язане з хуситами інформаційне агентство звинуватило саудівські військові літаки в атаці на житлові будинки у провінціях Дамар і Таїз та заявило про загибель 12 людей.

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