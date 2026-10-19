Саудівська Аравія заявила, що небезпека минула в Ер-Ріяді та Аль-Харджі — Anadolu Agency

Влада Саудівської Аравії в понеділок заявила, що небезпека минула в столиці країни Ер-Ріяді та провінції Аль-Хардж. Раніше для обох районів поширили попередження про небезпеку. Про це 19 жовтня 2026 року повідомило Anadolu Agency.

Звернення цивільної оборони

У заяві в соціальній мережі X Саудівська цивільна оборона закликала жителів дотримуватися офіційних інструкцій, уникати скупчень людей і не вести зйомку. Звернення відомства з’явилося після ранніх сигналів тривоги для Ер-Ріяда та Аль-Харджа. У цих попередженнях влада повідомляла про небезпеку в обох районах.

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Протистояння з хуситами

Попередження прозвучали на тлі посилення протистояння між Саудівською Аравією та єменським угрупованням хуситів. За даними агентства, це протистояння супроводжується ракетними та дроновими атаками, спрямованими на королівство. Джерело не наводить деталей про конкретну загрозу, після якої було оголошено, що небезпека минула.

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