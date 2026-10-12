Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що ввечері 12 жовтня перехопила та знищила балістичну ракету. За даними коаліції, угруповання хуситів запустило її у напрямку Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії.

Заява коаліції

Як повідомляє Anadolu Agency, коаліція оголосила про перехоплення та знищення ракети у дописі в соціальній мережі X. У повідомленні зазначили, що балістичну ракету випустили в бік Ер-Ріяда.

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Попередження цивільної оборони

Повідомленню коаліції передували сповіщення цивільної оборони Саудівської Аравії. Служба коротко попередила про потенційну небезпеку в Ер-Ріяді, а за кілька хвилин заявила, що небезпека минула.

За даними агентства, останніми днями Ер-Ріяд неодноразово зазнавав атак хуситів. Удари по міжнародному аеропорту імені короля Халіда протягом двох днів спричинили тимчасове призупинення його роботи.

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