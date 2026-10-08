Саудівська коаліція заявила про перехоплення ракети на північ від Ер-Ріяда — Euronews

Єменські хусити заявили, що завдали удару балістичною ракетою по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Саудівська коаліція, яка воює проти хуситів, повідомила про перехоплення балістичної ракети на північ від міста. Як повідомляє Euronews, очевидці також чули кілька вибухів у різних районах столиці.

Заяви сторін

Речник саудівської коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив, що військові знищили в столиці Ємену Сані платформу, яку використовували для запуску атак на Ер-Ріяд. На момент публікації саудівська влада не підтвердила самого удару по аеропорту, а також не повідомила про руйнування чи жертви внаслідок заявленої ракетної атаки.

За словами очевидців, дипломатам наказали залишатися в будівлях посольств. Міжнародні школи також вживали запобіжних заходів.

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Попередні атаки на аеропорти

Саудівська сторона повідомила, що напередодні внаслідок атаки безпілотника на аеропорт імені короля Халіда загинув громадянин Судану, ще восьмеро людей зазнали поранень. В іншій атаці на аеропорт міста Абха на південному заході країни загинули двоє мешканців Марокко та Алжиру, ще 28 людей були поранені, повідомили посадовці.

Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії не поклало відповідальність за атаки на два міжнародні аеропорти на жодну зі сторін. Після інцидентів затримки авіарейсів тривали другий день.

Хусити, також відомі як «Ансар Аллах», останніми днями неодноразово заявляли про атаки на саудівські аеропорти, критичну інфраструктуру та військові об’єкти королівства.

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