Саудівська коаліція заявила про удар по терміналу аеропорту Ер-Ріяда — The Hindu

Саудівська коаліція, що воює з хуситськими повстанцями в Ємені, заявила, що в неділю, 11 жовтня, снаряд влучив у пасажирський термінал міжнародного аеропорту в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Про це повідомляє The Hindu.

Удар по терміналах

За заявою коаліції, удар припав на комплекс, де розміщені термінали 3 і 4. Вони обслуговують внутрішні рейси. Негайних подробиць про останній удар на момент публікації не було. У тексті не уточнюється, хто запустив снаряд, і не наводяться відомості про пошкодження, постраждалих або роботу аеропорту після нового влучання.

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Попередній ракетний удар

Інцидент стався менш ніж через добу після того, як ракета влучила в той самий комплекс. Унаслідок попереднього удару загинули 12 людей. Видання також зазначає, що коаліція воює в Ємені з хуситськими повстанцями, яких The Hindu називає підтримуваними Іраном.

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