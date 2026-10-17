Саудівська коаліція заявила про знищення двох ракетних платформ хуситів — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що пізно ввечері в п’ятницю знищила в Ємені дві пускові платформи хуситів для балістичних ракет. За її даними, об’єкти розташовувалися у північно-західній провінції Саада.

Заява коаліції

За даними Anadolu Agency, заяву в соціальній мережі X оприлюднив речник коаліції Туркі аль-Малікі. У дописі він назвав знищені об’єкти пусковими платформами для балістичних ракет і вказав їхнє розташування в Сааді. Додаткових подробиць операції він не навів.

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Передісторія конфлікту

За даними джерела, конфлікт у Ємені триває від вересня 2014 року. Того місяця хусити захопили Сану, столицю Ємену, а також кілька провінцій. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася в конфлікт, підтримавши міжнародно визнаний уряд країни.

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