У Саудівській Аравії міністр енергетики у понеділок заявив, що країна має серйозно відреагувати на серію атак хуситів на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда. За повідомленням France 24, внаслідок цих атак загинули 18 людей.

Заява міністра

Міністр також сказав, що Саудівська Аравія зазнала випробування. Його заява пролунала після низки ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда. France 24 пов’язує намір країни серйозно відреагувати саме з цією серією атак.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка посла Ємену

В інтерв’ю журналісту Марку Оуену посол Ємену у Франції Ріяд Ясін Абдалла заявив, що хусити процвітають і виживають, створюючи війну. Це є оцінкою єменського дипломата, висловленою в розмові з France 24.

France 24 називає хуситів підтримуваними Іраном. Відеоінтерв’ю з Ріядом Ясіном Абдаллою оприлюднили 12 жовтня 2026 року в матеріалі видання, присвяченому ситуації довкола атак на аеропорт Ер-Ріяда.

Читай нас у