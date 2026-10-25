СДПН і Зелені закликали обрати жінку президенткою Німеччини — Der Spiegel

У Німеччині представники Соціал-демократичної партії та партії Зелених виступили за те, щоб наступною главою держави вперше стала жінка. Вибори нового федерального президента заплановані на 30 січня, повідомляє Der Spiegel.

Позиція СДПН і Зелених

Парламентський керівник фракції СДПН Дірк Візе заявив, що найвищу державну посаду має обійняти жінка. За його словами, кандидатка повинна мати доброчесність, авторитет, розсудливість і здатність ухвалювати виважені рішення. Візе також назвав важливими міжнародне визнання та дипломатичні здібності.

Політик СДПН Ральф Штегнер зазначив, що президентка Баварського ландтагу Ільзе Айгнер від Християнсько-соціального союзу могла б бути гідною кандидаткою на посаду першої жінки-глави держави в післявоєнній історії Німеччини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очільниця парламентської фракції Зелених Брітта Гассельман також підтримала ідею обрання жінки. Вона наголосила, що новому главі держави потрібні чіткі ціннісні орієнтири та рішучість у захисті демократії. Зелені не долучалися до обговорення конкретних прізвищ.

Вибори 30 січня

Наступного федерального президента обиратимуть Федеральні збори. До їхнього складу увійдуть 630 депутатів Бундестагу та стільки ж представників земель. Чинний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр не може балотуватися знову після двох каденцій.

Ільзе Айгнер давно розглядають у ХСС як можливу кандидатуру на посаду. Лідер ХСС Маркус Зедер знову висловився на її підтримку на партійному з'їзді в Мюнхені. Водночас канцлер і голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц у виступі на цьому з'їзді не повідомив, коли та яким чином союз ХДС/ХСС і коаліція визначатимуть свого кандидата.

Читай нас у