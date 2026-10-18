СДПН у Німеччині вимагає спільно узгоджувати робочий час — Deutsche Welle

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) наполягає, що майбутні зміни робочого часу мають ухвалюватися роботодавцями та працівниками спільно і за взаємною згодою. Це стало новою точкою протистояння з консервативним блоком ХДС/ХСС щодо реформи Закону про робочий час, повідомляє Deutsche Welle.

Дискусія про восьмигодинний день

Чинне законодавство Німеччини встановлює стандартну тривалість роботи на рівні восьми годин на день. Її можна продовжити до десяти годин, якщо працівник отримає компенсаційний відпочинок за надурочний час. Між двома змінами також має бути щонайменше 11 годин відпочинку.

Для окремих сфер діють винятки. Зокрема, працівники екстрених служб, системи охорони здоров'я, служб безпеки, електростанцій, нафтопереробних підприємств і хімічної промисловості можуть працювати до 12 годин поспіль.

У коаліційній угоді 2025 року ХДС/ХСС і СДПН домовилися реформувати закон, дозволивши визначати максимальну тривалість роботи за тиждень, а не за день, відповідно до європейської директиви про робочий час. Представники бізнесу підтримують такий підхід, посилаючись на потреби галузей із сезонними коливаннями, проєктною роботою або нерівномірним навантаженням.

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Умови соціал-демократів

Проєкт реформи, підготовлений Міністерством праці та соціальних справ у червні 2026 року, передбачав, що зміни графіків потребуватимуть колективного договору між роботодавцями та профспілками. Також до документа внесли вимоги щодо охорони праці та електронного обліку робочого часу.

ХДС/ХСС і бізнес-об'єднання розкритикували цей проєкт, після чого реформа зупинилася. На початку жовтня СДПН оприлюднила семисторінковий документ під назвою «Самовизначення, а не дерегуляція», у якому повторила вимоги щодо захисту працівників. Партія заявила, що гнучкість не повинна означати можливість роботодавця одноосібно визначати час завершення зміни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зі свого боку, виступає за швидше послаблення правил. Після відвідин біопереробного заводу UPM у Леуні він навів приклад безперервного графіка з 12-годинними змінами, який, за його словами, дає працівникам можливість працювати три дні на тиждень.

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