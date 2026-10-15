Сейм Латвії посилив покарання за сприяння незаконній міграції — LSM English

Сейм Латвії 15 жовтня ухвалив термінові зміни до Кримінального закону, що посилюють відповідальність за організацію незаконної міграції, незаконне переміщення людей через державний кордон та організацію незаконного перебування осіб у країні. Про це повідомляє LSM English.

Збільшення максимальних строків

У найтяжчих випадках максимальний строк позбавлення волі за незаконне переміщення осіб через державний кордон збільшили з 10 до 12 років. За організацію незаконного перебування осіб максимальне покарання зростає із шести до восьми років.

Автори законопроєкту зазначили в пояснювальних матеріалах, що такі кримінальні правопорушення становлять пряму загрозу недоторканності державного кордону, законному контролю за перебуванням людей у Латвії та національній безпеці загалом. Вони також вважають організацію незаконної міграції та пов’язану з нею діяльність істотним ризиком для національної безпеки в нинішній геополітичній ситуації.

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Зростання кількості проваджень

За даними Міністерства внутрішніх справ Латвії, упродовж перших восьми місяців 2026 року було ініційовано 124 кримінальні провадження щодо незаконного переміщення осіб через кордон. У 2025 році таких проваджень було 52, а у 2024-му — 39.

Крім того, у 2025 році в Латвії ініціювали 84 кримінальні провадження за організацію незаконного перебування осіб, тоді як роком раніше їх було 54.

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