Сейм Латвії розширив повноваження прикордонників щодо сили й зброї — LSM English

Сейм Латвії 29 жовтня ухвалив зміни до Закону про Державну прикордонну охорону та Кримінально-процесуального закону. Вони чіткіше визначають повноваження прикордонників застосовувати силу й мають посилити захист прикордонної інфраструктури від гібридних атак, повідомляє LSM English.

Застосування сили та зброї

Поправки надають прикордонникам право застосовувати фізичну силу, спеціальні бойові прийоми, зброю та службових собак для відбиття нападу на людину або об’єкт інфраструктури державного кордону. Раніше закон окремо не передбачав таких повноважень для відбиття нападів.

Також зміни дозволяють застосовувати зброю без попередження, якщо в конкретній ситуації попередити неможливо. Якщо внаслідок застосування зброї людина зазнала поранень або загинула, прикордонник повинен негайно, але не пізніше ніж за 24 години, повідомити прокуратуру.

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Зміни у розслідуваннях

Окремі поправки до Кримінально-процесуального закону встановлюють, що кримінальні правопорушення, вчинені прикордонником як державною посадовою особою під час виконання обов’язків у режимі посиленої роботи системи прикордонної охорони, розслідуватимуть уповноважені посадовці Державної прикордонної охорони.

Голова Комітету Сейму з оборони Раймондс Бергманіс заявив, що на зовнішньому кордоні країни триває гібридна війна, а недоторканність кордону та захист інфраструктури є частиною територіальної цілісності Латвії.

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