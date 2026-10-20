Сейм Польщі підтримав часткову декриміналізацію абортів — Interia

Сейм Польщі ухвалив два законодавчі рішення щодо переривання вагітності. Перше передбачає часткову декриміналізацію абортів і допомоги при них. За нього проголосували 217 депутатів, проти — 213, а троє утрималися, повідомляє Interia. Обидва рішення стосуються польського законодавства про переривання вагітності.

Часткова декриміналізація

Рішення про часткову декриміналізацію підтримали з перевагою у чотири голоси. Сума голосів «за», «проти» та тих, хто утримався, у цьому голосуванні становила 433.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переривання вагітності через вади плода

Окремо нижня палата польського парламенту схвалила положення, які дозволяють переривання вагітності через вади плода. За це проголосували 233 депутати, проти — 203, один утримався.

У цьому голосуванні перевага прихильників становила 30 голосів. Кількість депутатів, які підтримали ці положення, була на 16 більшою, ніж кількість голосів за часткову декриміналізацію.

Читай нас у