Сейм Польщі підтримав заборону нічного продажу алкоголю — RMF24

Сейм Польщі 8 жовтня ухвалив закон, що запроваджує загальнонаціональну заборону нічного продажу алкоголю. Документ також передбачає заборону реклами алкогольних напоїв та підвищення плати, пов’язаної з їхнім продажем, повідомляє RMF24.

Результати голосування

За ухвалення закону проголосували 400 депутатів Сейму. Проти виступили 29 парламентарів, ще четверо утрималися. Голосування відбулося у четвер, 8 жовтня.

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Дія закону

За даними видання, ухвалені Сеймом положення мають поширюватися на всю територію Польщі. Закон передбачає регулювання нічного продажу алкоголю, його реклами та плати, пов’язаної з продажем алкогольних напоїв.

Нічна заборона продажу, рекламні обмеження та підвищення плати є складовими одного ухваленого закону. RMF24 повідомило про рішення парламенту 8 жовтня.

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