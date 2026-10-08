Сейм Польщі підтримав заборону нічного продажу алкоголю — RMF24
Сейм Польщі 8 жовтня ухвалив закон, що запроваджує загальнонаціональну заборону нічного продажу алкоголю. Документ також передбачає заборону реклами алкогольних напоїв та підвищення плати, пов’язаної з їхнім продажем, повідомляє RMF24.
Результати голосування
За ухвалення закону проголосували 400 депутатів Сейму. Проти виступили 29 парламентарів, ще четверо утрималися. Голосування відбулося у четвер, 8 жовтня.
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Дія закону
За даними видання, ухвалені Сеймом положення мають поширюватися на всю територію Польщі. Закон передбачає регулювання нічного продажу алкоголю, його реклами та плати, пов’язаної з продажем алкогольних напоїв.
Нічна заборона продажу, рекламні обмеження та підвищення плати є складовими одного ухваленого закону. RMF24 повідомило про рішення парламенту 8 жовтня.