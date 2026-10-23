Сейм Польщі схвалив два законопроєкти про аборти — The Hindu

У Польщі Сейм схвалив два законопроєкти, спрямовані на послаблення суворих обмежень на аборти. Водночас набуття цими змінами чинності не гарантоване: президент Кароль Навроцький, як очікується, накладе на них вето.

Протести у Варшаві та інших містах

22 жовтня сотні жінок зібралися під будівлею польського парламенту у Варшаві, попри сильний дощ. Вони вимагали безкоштовного та легального доступу до абортів. Демонстрації також відбулися більш ніж у 20 містах Польщі.

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Учасниці акцій вигукували гасла на підтримку права на вибір і висловлювали невдоволення тим, що прем'єр-міністр Дональд Туск не виконав обіцянки лібералізувати законодавство про аборти.

Законопроєкти та можливе вето

Як повідомляє The Hindu, нижня палата парламенту схвалила законопроєкти за два дні до протестів. Вони мають скасувати частину обмежень щодо права на аборт, запроваджених за попереднього уряду.

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