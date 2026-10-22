Сейм Польщі схвалив підвищення збору на солодкі напої — RMF24

Сейм Польщі ухвалив новелу закону про громадське здоров’я, яка передбачає підвищення так званого збору на солодкі напої. За закон проголосували 233 депутати, проти виступили 76, ще 128 утрималися. Документ передадуть на розгляд Сенату, а нові ставки мають набути чинності 1 січня 2027 року, повідомляє RMF24.

Перед голосуванням Сейм відхилив пропозицію партії «Конфедерація» відхилити законопроєкт повністю. Зміни стосуються напоїв із цукром, підсолоджувачами, кофеїном або таурином, а також концентратів.

Нові ставки для напоїв

Фіксована частина збору для напоїв, що містять до 5 грамів цукру на 100 мілілітрів або підсолоджувачі, зросте з 50 до 70 грошів за літр. Плата за кожен грам цукру понад 5 грамів на 100 мілілітрів має зрости удвічі — з 5 до 10 грошів.

Максимальний розмір збору за літр напою підвищать із 1,20 до 1,80 злотого. Найбільше зміниться ставка для напоїв із кофеїном або таурином, зокрема енергетиків: вона зросте вдесятеро — з 10 грошів до 1 злотого за літр.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сиропи та концентрати

Нові правила також поширять на сильно підсолоджені фруктові сиропи зі слідовим вмістом соку, які продають як дієтичні добавки. Виняток передбачено для продуктів в упаковках до 200 мілілітрів, зокрема деяких сиропів для підтримки імунітету або від кашлю.

Збором обкладатимуть напої, які містять щонайменше 20% соку та до 5 грамів цукру на 100 мілілітрів, якщо до них додали підсолоджувачі, кофеїн або таурин. Для всіх рідких, напіврідких і твердих концентратів установлять єдину ставку — 3 злотих за літр або кілограм. Автори проєкту заявляють, що підвищення має зменшити споживання солодких та енергетичних напоїв і протидіяти ожирінню та діабету.

У грудні 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на подібний закон. Тоді він пояснював це передвиборчою обіцянкою не підписувати норми, які підвищують податки. Ветований документ також передбачав збільшення податку на виграші в конкурсах, іграх, ставках та заохочувальних продажах із 10% до 15%.

Читай нас у