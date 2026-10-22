Сейм Польщі схвалив зміни до закону про цифрові послуги — RMF24

Сейм Польщі схвалив дев’ять із десяти поправок Сенату до новели закону, що має забезпечити виконання в країні Акта про цифрові послуги ЄС. Документ передадуть президентові Польщі Каролю Навроцькому, який раніше ветував його попередню версію. Про це повідомляє RMF24.

Негайне обмеження доступу

Поправки передбачають скорочення строку видалення незаконного контенту та скорочення перехідного періоду для набуття законом чинності. Також вони встановлюють негайне виконання рішень щодо обмеження доступу до матеріалів, які, зокрема, підбурюють до самогубства або вбивства.

Окремо депутати підтримали норму про невідкладне блокування незаконного контенту, пов’язаного зі злочинами на ґрунті ненависті. Йдеться, зокрема, про заклики до насильства чи погрози через расу, національне або етнічне походження, віросповідання чи його відсутність, а також політичні переконання.

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Рішення президента

Єдина поправка Сенату, яку Сейм відхилив, мала редакційний характер. Після надходження документа до президента Кароль Навроцький матиме 21 день, щоб підписати закон, ветувати його або направити до Конституційного трибуналу.

Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявляв, що в оновленій версії документа врахували положення, які відповідали очікуванням президента. За його словами, Європейська комісія закликала Польщу якнайшвидше ухвалити національні правила для застосування Акта про цифрові послуги.

Акт про цифрові послуги повністю діє в державах ЄС із 17 лютого 2024 року. Його статті 9 і 10 дозволяють державним судовим та адміністративним органам наказувати постачальникам послуг блокувати незаконний інтернет-контент.

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