Сейм Польщі ухвалив тримісячну заборону керувати за проїзд на червоне — RMF24

Сейм Польщі ухвалив зміни до законодавства, що передбачають втрату права керування транспортними засобами на три місяці за в’їзд на залізничний переїзд на заборонний сигнал. За поправки до закону про дорожній рух проголосували 422 депутати, п’ятеро були проти, ще двоє утрималися. Тепер документ має розглянути Сенат.

Нові санкції

Як повідомляє RMF24, тримісячну заборону керувати транспортними засобами пропонують застосовувати за в’їзд на переїзд за зачинених шлагбаумів, на червоний сигнал світлофора або коли водій не має можливості продовжити рух і залишити колії.

Зміни також передбачають обов’язкову заборону керувати транспортними засобами у разі засудження водія за спричинення катастрофи або аварії на залізничному переїзді. Така заборона має тривати щонайменше три роки. Якщо водія засудять за створення безпосередньої небезпеки катастрофи на переїзді, мінімальний строк заборони становитиме один рік.

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Чинні правила та аварійність

Наразі за порушення правил на залізничному переїзді в Польщі передбачено штраф у 2 тисячі злотих і 15 штрафних балів. За повторне таке порушення протягом двох років штраф становить 4 тисячі злотих. Санкції стосуються, зокрема, проїзду на червоний або миготливий сигнал, перетину колій під час опускання шлагбаума або коли він не піднявся, об’їзду закритих бар’єрів, а також в’їзду на колії без вільного місця з іншого боку переїзду.

За даними поліції, які навело Міністерство інфраструктури Польщі, у 2024 році на залізничних переїздах сталися 39 аварій: загинули 23 людини, ще 29 дістали поранення. До кінця серпня 2026 року зафіксували 35 таких аварій, у яких загинули 16 людей і 40 були травмовані. У 30 випадках провину встановили за водіями транспортних засобів.

У Міністерстві інфраструктури пояснювали зміни високою смертністю та тяжкістю наслідків аварій на переїздах. Вони стали реакцією на зіткнення вантажівки з поїздом InterCity у Сокольниках-Сухих у Мазовецькому воєводстві: за попередніми даними слідства, водій вантажівки виїхав на колії на червоний сигнал.

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