Сейм Польщі відхилив вотум недовіри міністру Доманьському — RMF24

У Польщі Сейм відхилив поданий партією «Право і справедливість» запит про вотум недовіри міністру фінансів і економіки Анджею Доманьському. Прем’єр-міністр Дональд Туск під час дебатів заявив, що звернеться до президента Кароля Навроцького з проханням призначити Доманьського віцепрем’єром, повідомляє RMF24.

Заява Туска

Глава польського уряду пов’язав ініціативу ПіС щодо відставки міністра з позитивною оцінкою його роботи. За словами Туска, прагнення ПіС усунути когось з уряду означає, що ця людина є дуже хорошим міністром. Прем’єр також заявив, що політикам партії «кісткою в горлі стоїть успіх Польщі».

Позицію урядової «Громадянської коаліції» представляв голова її парламентського клубу Збігнєв Конвінський. Він заявив, що вотум недовіри внесли у час, коли польська економіка, за його оцінкою, зростає найшвидше в ЄС, а інвестиції компаній збільшуються. Конвінський також назвав Доманьського міністром, який увів Польщу до G20.

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Аргументи ПіС і відповідь Мінфіну

Представники ПіС звинуватили Доманьського у погіршенні стану державних фінансів, значних бюджетних дефіцитах і невиконанні запланованих доходів бюджету. Депутат Збігнєв Кужмюк на засіданні комісії Сейму з питань фінансів стверджував, що сума дефіцитів у чотирьох бюджетах, включно з проєктом на 2027 рік, перевищить 1 трлн злотих, а пов’язаний із ними державний борг становитиме 1,4 трлн злотих.

Віцеміністерка фінансів Ганна Майщук, відповідаючи на закиди опозиції, заявила, що на ситуацію вплинули чинники попередніх років. Вона вказала на викуп боргу, залученого фондом COVID-19 у 2024–2026 роках, обсягом майже 80 млрд злотих. За її словами, високий рівень інфляції в попередні роки також призвів до індексації пенсій і рент, що стало постійною складовою державних видатків.

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