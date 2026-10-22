Сейм Польщі зберіг ліміт у два терміни для місцевих керівників — RMF24

У Польщі Сейм відхилив проєкт поправок до Виборчого кодексу, що передбачав скасування обмеження у два послідовні терміни для керівників органів місцевого самоврядування. Як повідомляє RMF24, йдеться про війтів, бурмістрів і президентів міст.

Чинне правило залишається в силі

Відповідно до чинних норм, одна людина може обіймати посаду керівника ґміни або міста не більш як два терміни поспіль. Відхилення законопроєкту означає, що це обмеження не буде скасоване.

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Аргументи сторін

Прихильники скасування обмеження вважали, що це дозволило б продовжувати ефективне управління та реалізовувати довгострокові стратегії розвитку на місцевому рівні.

Противники змін наголошували, що правило двох термінів сприяє оновленню місцевої влади та запобігає формуванню локальних владних груп. На їхню думку, чинні положення забезпечують ротацію на посадах і дають новим кандидатам можливість пропонувати власні підходи до розвитку ґмін і міст.

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