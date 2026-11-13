Селекціонер Урбан не гарантував готовності Зелінського й Регули — Interia Sport

Селекціонер збірної Польщі Ян Урбан не зміг гарантувати участь Пйотра Зелінського та Марцеля Регули в матчі Ліги націй проти Румунії в Бухаресті, Румунія. За його словами, остаточне рішення щодо готовності футболістів ухвалять уранці в день гри.

Як повідомляє Interia Sport, у футболістів були проблеми зі здоров’ям. Урбан заявив, що в команді був вірус, однак ситуація значно поліпшилася. Водночас тренер наголосив, що зможе точно оцінити можливість їхньої участі лише в день матчу.

Воротаря на матч уже обрали

Урбан також сказав, що тренерський штаб уже визначився з воротарем на гру проти Румунії. За його словами, рішення ухвалили після аналізу всіх кандидатів і з урахуванням думки тренерів воротарів. Ім’я обраного голкіпера стане відомим у день поєдинку.

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Окремо селекціонер прокоментував травму Пшемислава Франковського. Через його відсутність до складу викликали Аркадіуша Пирку. Урбан не виключив, що футболіст, якого запросили як заміну, може зіграти. Він також зазначив, що Метті Кеш міг би пропустити наступний матч у разі отримання жовтої картки.

Очікування від гри в Бухаресті

Урбан очікує відкритого поєдинку та вважає, що нічийний результат не влаштує жодну зі збірних. Польська команда прагне зберегти шанси посісти друге місце та боротися за турнірну мету в останній грі.

Селекціонер додав, що газон на стадіоні в Бухаресті освітлюють спеціальними лампами. Польська команда не виходила на поле, однак Урбан чув від журналістів, що стан покриття не є поганим.

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