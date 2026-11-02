Семеро новообраних суддів прибули до Конституційного трибуналу Польщі — RMF24

У Варшаві семеро суддів Конституційного трибуналу, обраних Сеймом Польщі цього року, перебувають у будівлі установи. Суддя Даріуш Шостак перебуває на лікарняному. Водночас голова трибуналу Богдан Свєнчковський та його заступник Бартломєй Соханьський прямували до будівлі, однак було невідомо, чи зможуть вони потрапити всередину, повідомляє RMF24.

Суперечка щодо керівництва трибуналу

Судді Анна Корвін-Пйотровська та професор Кристіан Маркевич підтвердили журналістам, що судді, обрані цього року, перебувають у будівлі трибуналу. Алея Шуха, де розташована установа, залишається перекритою через черговий день протестів біля її будівлі.

Корвін-Пйотровська, яку оголосили особою, що керує роботою трибуналу, заявила, що вжиті щодо Свєнчковського та Соханьського заходи не є юридичним відстороненням. За її словами, йдеться про негайну перерву у виконанні суддівських обов'язків. Вона послалася на статтю 130 закону про устрій загальних судів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Події вночі біля будівлі

Напруження навколо Конституційного трибуналу загострилося ввечері 30 жовтня та в ніч проти 31 жовтня. На сайті установи оприлюднили інформацію про перерву у виконанні обов'язків Свєнчковського і Соханьського, а Корвін-Пйотровську назвали керівницею роботи трибуналу.

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав поїздку до Сенегалу та вночі прибув до будівлі трибуналу. RMF24 зазначає, що в медіа з'явилися відеозаписи, на яких, за повідомленням видання, видно його силове входження до будівлі, суперечку представників президента із суддями, обраними нинішнім Сеймом, а також штовханину між учасниками протесту.

Представники правого політичного табору, зокрема президент, називають дії щодо керівництва трибуналу державним переворотом. Урядова коаліція, зі свого боку, заявляє про відновлення верховенства права після багаторічної кризи в Конституційному трибуналі.

Читай нас у