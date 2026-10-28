Семеро посадовців домовилися про умовні строки у справі ДТП у Местре — ANSA English

За даними ANSA English, семеро муніципальних менеджерів та інших посадовців в Італії домовилися про умовні строки ув’язнення менш ніж на два роки у справі про множинне ненавмисне вбивство внаслідок ДТП.

Аварія на естакаді

Провадження стосується аварії муніципального автобуса 3 жовтня 2023 року в Местре поблизу Венеції, у якій загинули 22 людини, а ще 14 дістали поранення. Аварія сталася, коли муніципальний транспортний засіб упав з естакади та розбився на дорозі внизу.

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Висновки прокуратури

Прокурор Венеції Бруно Керкі після завершення етапу експертного аналізу повідомив, що в автобусі зламалося рульове керування. Керкі зробив цю заяву наприкінці етапу експертного аналізу в межах розслідування.

У звіті прокуратури зазначено, що огорожі на естакаді через свій вік і відсутність належного обслуговування не могли витримати удару, коли автобус врізався в них.

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