Сенат Австралії зняв з розгляду законопроєкт про страхові пільги — ABC News Australia

Сенат Австралії зняв із порядку денного законопроєкт уряду про скорочення пільг на приватне медичне страхування для громадян віком від 65 років. За відповідну пропозицію об’єдналися Коаліція, партія Зелених та незалежна сенаторка Джекі Лембі, повідомляє ABC News.

Ініціатива передбачала з квітня наступного року зменшити розмір компенсації, яку літні австралійці отримують за приватне медичне страхування. Уряд розраховував заощадити 3 млрд доларів протягом чотирьох років і спрямувати ці кошти на інші потреби сфери догляду за літніми людьми.

Уряд пообіцяв повторно внести законопроєкт

Міністр охорони здоров’я Марк Батлер заявив, що уряд не відмовляється від політики та має намір повторно внести такий самий законопроєкт наступного дня. Він назвав рішення Сенату таким, що суперечить потребі фінансувати кращі послуги з догляду за літніми людьми.

Тіньова міністерка охорони здоров’я Енн Растон закликала уряд остаточно відмовитися від скорочення. Коаліція раніше заявляла, що блокуватиме законодавчу ініціативу в Сенаті, тому федеральний уряд розраховував на підтримку Зелених.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зелені вимагали винятку для пенсіонерів

Лідер Зелених Девід Шубрідж зазначив, що партія підтримує зменшення пільг на приватне медичне страхування, однак виступає проти поширення змін на пенсіонерів. Він заявив, що Зелені могли б підтримати законопроєкт за умови звільнення пенсіонерів від скорочень.

За даними, які раніше оприлюднила ABC, близько 1,6 млрд доларів із прогнозованої суми заощаджень мали надійти саме через скорочення пільг для пенсіонерів. Сенаторка Джекі Лембі заявила, що літні люди вже витрачають значні кошти на приватне страхування і можуть опинитися перед вибором між витратами на їжу та медичним забезпеченням.

Уряд також зазнав критики з боку штатів і територій, сектору догляду за літніми людьми та приватної страхової індустрії, які вважають, що зміни можуть посилити навантаження на державну систему охорони здоров’я. Водночас чимало економістів у сфері охорони здоров’я підтримали ініціативу, вважаючи її вплив на систему незначним.

Захищаючи законопроєкт, Марк Батлер заявляв, що через зміни від приватного страхування відмовляться 44 тисячі людей. Оприлюднений цього тижня за законами про свободу інформації аналіз Міністерства охорони здоров’я передбачає, що до кінця десятиліття сукупна кількість таких людей може сягнути 78 тисяч.

Читай нас у