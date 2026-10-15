Сенат Бразилії схвалив 40-годинний робочий тиждень — Daily Maverick

Сенат Бразилії схвалив конституційну поправку, яка скорочує робочий тиждень із шести до п’яти днів. Рішення також зменшує стандартну норму робочого часу в найбільшій економіці Латинської Америки з 44 до 40 годин на тиждень, повідомляє Daily Maverick.

Зміни для працівників

Сенат підтримав реформу під час двох необхідних голосувань. Раніше, у травні, поправку схвалила нижня палата парламенту. Нові правила мають припинити поширену в окремих галузях, зокрема в роздрібній торгівлі, практику шестиденного робочого тижня для офіційно працевлаштованих людей.

Уряд оцінював, що реформа стосуватиметься понад 37 мільйонів працівників формального сектору. Запровадження нового стандарту триватиме 14 місяців. Видання називає це найбільшою зміною трудових прав у Бразилії за десятиліття.

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Підтримка напередодні виборів

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та його уряд підтримували скорочення робочого тижня. У дописі в X президент назвав ухвалення поправки перемогою працівників і заявив, що вона дає людям більше часу на відпочинок, родину, дітей і турботу про себе.

Правий сенатор Флавіо Болсонару, суперник Лули у другому турі президентських виборів, раніше виступав проти реформи. Втім напередодні голосування він змінив позицію та повідомив, що підтримає скорочення робочого тижня. Болсонару та його Ліберальна партія раніше вважали, що ініціатива покликана посилити шанси Лули на переобрання.

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