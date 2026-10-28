Сенат Франції обговорює законопроєкт про колективну відповідальність за збитки — France 24

У Сенаті Франції обговорюють законопроєкт, який має зобов’язати відшкодовувати збитки від нещодавніх заворушень не лише безпосередніх винуватців, а й людей, що належали до тієї самої групи. Про це повідомляє France 24.

Відшкодування збитків

Ініціативу розглядають на тлі наслідків нещодавніх заворушень, із якими стикаються тисячі французьких підприємств. Законопроєкт стосується відшкодування завданої шкоди.

В основі пропозиції лежить ідея колективної цивільної відповідальності. Саме цей підхід став предметом дискусії серед французьких законодавців.

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Критика ініціативи

Противники законопроєкту вважають, що така норма потенційно може порушити демократичне право людей на протест. На їхню думку, через побоювання опинитися не в тому місці й не в той час люди можуть уникати участі в демонстраціях.

Критики також застерігають, що учасники протестів можуть боятися бути пов’язаними з діями інших людей, які перебувають у тій самій групі.

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