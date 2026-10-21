Сенат Франції остаточно скасував рабовласницький Кодекс Нуар — Anadolu Agency

Сенат Франції одноголосно підтримав остаточне скасування Кодексу Нуар — зводу королівських указів, що регулювали рабство у французькій колоніальній імперії. Рішення завершило законодавчу процедуру, оскільки в травні документ також одностайно схвалили Національні збори.

Закони часів Людовика XIV

Кодекс Нуар запровадив король Людовик XIV у 1685 році. Він визначав права, обов’язки та обмеження для поневолених людей і їхніх власників. Зокрема, ці укази прирівнювали поневолених людей до рухомого майна, через що їх можна було купувати та продавати.

Також законодавство передбачало суворі покарання за спроби втечі, зокрема каліцтво, таврування та смертну кару. Рабство у французьких колоніях скасували 1848 року, однак самі королівські укази й пов’язані з ними положення формально не вилучали з французького законодавства, хоча вони вже не мали юридичної сили.

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Звіт про наслідки колоніальних законів

Як повідомляє Anadolu Agency, ухвалений закон також зобов’язує уряд підготувати звіт про спадщину колоніальних законів, їхній тривалий вплив, зокрема у зв’язку з расизмом, а також про викладання історії рабства у французьких школах.

Водночас закон не охоплює вимоги щодо відшкодування за рабство, які й надалі порушують у кількох заморських територіях Франції.

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