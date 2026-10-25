Сенат Франції розгляне законопроєкт про виплати до €10 тисяч — The Guardian

Сенат Франції цього тижня розгляне урядовий законопроєкт, за яким учасників вуличних протестів можуть зобов’язати компенсувати до 10 тисяч євро збитків від вандалізму, навіть якщо вони не завдавали шкоди безпосередньо. Як повідомляє The Guardian, така відповідальність може наставати для людей, які продовжували протест неподалік від порушників або перебували з ними в одній групі.

Ініціатива, відома як закон «платять вандали», також передбачає ширше застосування дронів над місцями проведення протестів. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню назвав її абсолютно необхідною після мародерства та підпалів під час нещодавніх демонстрацій у країні.

Протести через школи та вартість життя

У Франції понад місяць тривають протести, до яких долучилися учні старших класів, профспілки та учасники руху «жовтих жилетів». Школярі блокували навчальні заклади, вимагаючи реакції на відсутність учителів, ремонту занедбаних будівель і змін у системі подання заяв до університетів.

Протести також стосуються вартості життя та стану державних послуг. Раніше цього місяця у Франції стався один із найгірших за останні роки днів насильства: переважно мирні демонстрації супроводжувалися пограбуваннями, пожежами та пошкодженням державних будівель. Після цього влада посилила заходи безпеки й обмеження на проведення зібрань.

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Критика опозиції та правозахисників

Профспілки звинуватили президента Франції Емманюеля Макрона у спробі звузити право на протест. Представник лівої партії «Нескорена Франція» Ерік Кокрель заявив, що закон може фактично покласти край вуличним демонстраціям, оскільки люди ризикуватимуть відповідати за дії, яких не вчиняли.

У відкритому листі до Le Monde ліві профспілки та Французька ліга прав людини назвали ініціативу несправедливою і такою, що становить серйозну загрозу свободі демонстрацій. Під час протестів минулими вихідними учасники також висловлювали невдоволення забороною не профспілкових демонстрацій, які влада вважала нелегітимними, та обмеженнями на протестні акції в центрах міст.

Водночас ультраправа партія «Національне об’єднання» заявляє, що ідея такого закону спочатку належала їй. Лідерка партії Марін Ле Пен, яка розпочала президентську кампанію, пообіцяла домагатися відшкодування шкоди, завданої учасниками заворушень.

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