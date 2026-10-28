Сенат Франції схвалив стягнення виплат з учасників заворушень — The Rio Times

Сенат Франції 28 жовтня 2026 року схвалив законопроєкт «погромники платять» (casseurs-payeurs), що передбачає можливість стягувати соціальні виплати з людей, які брали участь у насильницьких протестах. За документ проголосували 229 сенаторів, проти — 105, повідомляє The Rio Times.

Відшкодування збитків

Законопроєкт запроваджує солідарну фінансову відповідальність для тих, хто свідомо долучився до групи, створеної для завдання шкоди. Вона також може поширюватися на людей, які залишилися в натовпі, здатному порушити громадський порядок, після двох попереджень поліції.

Максимальна сума стягнення становитиме 10 тисяч євро з однієї людини. Кошти можуть утримувати із сімейних виплат, допомоги на житло та RSA — базової підтримки для людей без роботи. Сенатори також додали до переліку сімейну доплату, виплату на підготовку дітей до школи та надбавку для працівників із низькими доходами.

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Додаткові повноваження

Початковий текст складався з п'яти статей, однак уряд і консервативна більшість Сенату додали до нього близько 20 положень. Документ також передбачає адміністративні заборони на участь у демонстраціях, заборону на в'їзд для іноземців, засуджених у таких справах, а також ширші можливості застосування дронів і відеоспостереження із використанням штучного інтелекту в розслідуваннях.

Крім того, проєкт передбачає можливість виселення із соціального житла та пришвидшує видалення онлайн-публікацій із закликами до насильства. Ліві політичні сили критикують ініціативу, називаючи її загрозою свободі протесту.

Документ ще не став законом: його має розглянути Національні збори Франції, де уряд не має стабільної більшості. Порядок визначення частки соціальних виплат, яку можна буде стягнути, ще належить встановити.

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