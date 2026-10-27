Сенат Франції відхилив законопроєкт про автономію Корсики — Anadolu Agency

Сенат Франції в понеділок увечері відхилив конституційний законопроєкт про автономію Корсики. Проти документа проголосував 181 сенатор, за — 134, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Les Echos.

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Перед голосуванням праві сили, що мають більшість у верхній палаті парламенту, суттєво переписали текст, раніше схвалений Національними зборами. Зокрема, із запропонованої конституційної норми вилучили згадку про «острівну спільноту», а також звузили обсяг виняткових повноважень, передбачених для Корсики.

Процес надання острову автономного статусу у складі Французької Республіки започаткували 2022 року за запитом президента Емманюеля Макрона за тодішнього міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена. Компромісний варіант у 2024 році схвалила Корсиканська асамблея, а в червні 2026 року його підтримали Національні збори.

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Реакція автономістів

Після рішення Сенату сенатор від автономістської партії Femu a Corsica Поль-Туссен Паріджі заявив, що його політична сила виходить із Бовоського процесу. Мер Бастії та один із помітних корсиканських автономістів Жиль Сімеоні зазначив, що представники острова намагалися знайти політичне рішення, однак зіткнулися з опором процесу.

Партія корсиканської нації також відкликала підтримку процесу, розкритикувавши, як вона заявила, зневажливе ставлення сенаторів. Після відмови Сенату майбутнє реформи залишається невизначеним: конституційні зміни у Франції мають бути схвалені в ідентичній редакції обома палатами парламенту, а потім отримати підтримку трьох п'ятих парламентарів на спільному засіданні.

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