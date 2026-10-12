Сенат Мексики одностайно схвалив поправку до Загального закону про туризм, спрямовану на запобігання сексуальній експлуатації дітей і підлітків. Вона передбачає перевірку офіційних документів дорослих, які подорожують разом із неповнолітніми, повідомляє Mexico News Daily.

Перевірка документів

Надавачі туристичних послуг мають перевіряти документи, що підтверджують родинний зв’язок, батьківські права, опікунство або статус догляду й піклування щодо неповнолітнього. Якщо дорослий не зможе підтвердити такі підстави, зокрема готель або сервіс оренди повинен відмовити в бронюванні — незалежно від того, чи його оформлюють особисто, чи онлайн.

Після відмови надавач послуг також має негайно повідомити органи влади для подальшої перевірки. Водночас ще не визначено, які саме офіційні документи прийматимуть як підтвердження та які конкретно туристичні сервіси будуть зобов’язані виконувати нові вимоги.

Юристка Магда Саяс у колонці для Diario del Istmo зазначила, що для практичного виконання поправки знадобляться навчання працівників, які контактують із клієнтами, та оновлення внутрішніх систем онлайн-бронювання, що працюють у Мексиці.

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Голосування та дані Сенату

Законопроєкт схвалили одностайно 104 голосами та передали до офісу президента для підписання. Згідно з документом, Міністерство туризму визначило сексуальну експлуатацію неповнолітніх у туристичному секторі як випадки, коли правопорушник видає себе за внутрішнього або іноземного туриста та їде до певного місця, щоб установити сексуальний контакт із неповнолітніми.

У заяві Сенат, посилаючись на дані World Vision Mexico, назвав Мексику другим за масштабом напрямком сексуальної експлуатації дітей і підлітків та першим у світі за споживанням дитячої порнографії. Сенаторка від PAN Лаура Есківель Торрес заявила, що поправка має обмежити можливості для сексуальної експлуатації неповнолітніх. Сенаторка від PRI Кароліна Віджіано Аустрія повідомила, що понад 16 тисяч дітей у Мексиці перебувають у мережах сексуальної експлуатації, переважно в туристичних місцях.

У травні Асоціація готелів Канкуна, Пуерто-Морелоса та Ісла-Мухерес у штаті Кінтана-Роо офіційно взяла на себе зобов’язання в межах глобальної ініціативи The Code, спрямованої на викорінення сексуальної експлуатації дітей і підлітків у туристичній галузі.

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