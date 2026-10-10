Сенат Мексики схвалив реформу зі штрафами до 2,3 млн песо — Mexico News Daily

Сенат Мексики одностайно схвалив реформу до Федерального закону про захист прав споживачів, яка передбачає покарання за нав’язливі телемаркетингові дзвінки та інші несанкціоновані комерційні контакти. Про це повідомляє Mexico News Daily.

Штрафи за дзвінки й повідомлення

Згідно з проєктом, компанії можуть оштрафувати на суму від 56 570 до 2,3 млн мексиканських песо за постійні звернення до людей без їхньої згоди з пропозиціями кредитних карток, страхування, позик, послуг або інших товарів.

Зміни стосуватимуться не лише телефонних дзвінків. Вони також охоплюють інші канали, які використовують для рекламних звернень до споживачів, зокрема цифрові інструменти та месенджери на кшталт WhatsApp. Сенаторка Марія дель Росіо Корона Накамура також зазначила, що компанії не зможуть звертатися без згоди людей через текстові повідомлення, електронну пошту чи інші засоби.

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Чинні реєстри не зупинили спам

Авторка ініціативи, сенаторка від Партії національної дії Майулі Латіфа Мартінес Сімон, заявила, що реформа має захистити приватність споживачів і дати їм можливість відмовлятися від реклами. Її початкова пропозиція передбачала створення реєстру на зразок американського Do Not Call Registry, однак інші сенатори наголосили на потребі посилити санкції.

У Мексиці вже діють два реєстри для відмови від небажаної реклами: REPEP для комерційних дзвінків і REUS для фінансових послуг. За даними Truecaller, Мексика посідає шосте місце у світі за кількістю спам-контактів: один користувач у середньому отримує від 20 до 25 таких звернень на місяць. Документ передадуть до Палати депутатів для розгляду та остаточного голосування. У разі схвалення реформа набере чинності наступного дня після публікації в Офіційному віснику Федерації.

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