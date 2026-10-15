Сенат Нігерії 15 жовтня вніс поправки до Закону про федеральні політехнічні заклади, надавши їм право присуджувати ступінь бакалавра технологій з відзнакою у галузях науки, інженерії та технологій. Як повідомляє Premium Times Nigeria, програми мають пройти акредитацію Національної університетської комісії Нігерії та інших профільних регуляторів.

Нові повноваження закладів

Поправка доповнює закон новим підпунктом 2(1)(c). Він дозволяє федеральним політехнічним закладам присуджувати ступінь Bachelor of Technology (B.Tech. Hons.) власникам національного диплома (ND), вищого національного диплома (HND) або диплома післядипломної освіти.

Рішення ухвалили після того, як Сенат переглянув свою попередню позицію, за якою такі заклади могли видавати лише ND та HND. Із пропозицією повторно передати закон на розгляд комітету повного складу Сенату виступив лідер Сенату Опеємі Баміделе. За його словами, положення статей 2, 8 і 31 потребували додаткового законодавчого розгляду для адміністративної ясності та формування комплексної правової бази.

Зміни для ректорів

Під час розгляду в комітеті жоден сенатор не заперечив проти запропонованих змін. Президент Сенату Годсвілл Акпабіо поставив оновлені положення на голосування голосом, і більшість сенаторів їх підтримала.

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Поправки також змінюють правила призначення ректорів федеральних політехнічних закладів. Керівна рада закладу призначатиме ректора на перший п'ятирічний термін із можливістю другого й останнього чотирирічного терміну. Крім того, статтю 31 переглянули так, щоб визначати міністра як посадовця, відповідального за освіту.

Суперечка навколо HND

У Нігерії тривалий час існує різниця у ставленні роботодавців до випускників університетів зі ступенем бакалавра наук і власників HND із політехнічних закладів. Власники HND історично стикалися з відмінностями у стартових посадах, можливостях кар'єрного просування та доступі до окремих посад у державному й приватному секторах.

У 2018 році федеральна державна служба дозволила власникам HND починати роботу з рівня зарплатної сітки 08. Водночас для просування вище рівня 14 або переходу на іншу категорію посад їм необхідно виконувати додаткові вимоги відповідно до правил державної служби.

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