Сенат Пакистану підтримав збереження синіх паспортів для ексдепутатів — Dawn

Сенат Пакистану схвалив законопроєкт, який передбачає право колишніх членів парламенту зберігати й користуватися безкоштовним службовим синім паспортом, навіть якщо вони не завершили повний строк повноважень у Національній асамблеї або Сенаті. Як повідомляє Dawn, документ ще має ухвалити Національна асамблея.

Поправка передбачає внесення нового розділу 3-A до Закону про паспорти 1974 року. Вона стосуватиметься колишніх парламентарів, які склали присягу як члени Національної асамблеї або Сенату, зокрема тих, хто обіймав посаду до завершення строку іншого парламентаря. Право також поширюватиметься на депутатів, які залишили посаду до завершення п'ятирічного строку в Національній асамблеї або шестирічного строку в Сенаті.

Правила для колишніх парламентарів

Нині, відповідно до правил щодо паспортів 2021 року, сині паспорти видають колишнім парламентарям, які були членами однієї з палат щонайменше протягом одного строку. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що зміни мають зрівняти їхні привілеї з доступними іншим високопосадовцям і забезпечити однакове ставлення до тих, хто служив державі на найвищому рівні.

Сині службові паспорти у Пакистані видають ключовим посадовцям конституційних органів, уряду й судової системи, високопоставленим чиновникам та членам їхніх сімей, які мають на це право. Власники таких документів можуть подорожувати без віз до 55 країн, зокрема до 22 європейських.

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Пільгу для родин не підтримали

Під час того ж засідання законопроєкт про поширення права на сині паспорти на подружжя та дітей-утриманців віком до 28 років колишніх членів парламенту відкликали після заперечень представників урядових сил у Сенаті. У липні профільний комітет Сенату підтримав цю ініціативу, що викликала критику.

Державний міністр внутрішніх справ Таллал Чаудрі заявив, що після зауважень європейських країн і Канади кількість виданих у країні синіх паспортів скоротили з 75 тисяч до 45 тисяч. За його словами, близько 30 тисяч непотрібних або неактивних паспортів скасували. Він також сказав, що уряд не заперечує проти видачі документів парламентарям, але має застереження щодо поширення цього права на їхні родини.

Міністр права Азам Назір Тарар наголосив, що сині паспорти мають регулюватися, оскільки призначені для виконання службових обов'язків. Він також закликав скасувати вимогу про шестирічний строк повноважень для сенаторів, аби правила для членів Сенату та Національної асамблеї були однаковими.

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