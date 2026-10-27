Сенат Польщі підтримав повернення 22% CIT для великих компаній — RMF24

Сенат Польщі ухвалив закон із поправками до правил оподаткування фізичних осіб і доходів, що оподатковуються за системою ryczałt. Вони передбачають повернення підвищення ставки корпоративного податку CIT із 19% до 22% для компаній, чиї доходи перевищують 50 млн євро.

За ухвалення закону з поправками проголосували 62 сенатори, проти не виступив ніхто, ще 23 утрималися. Як повідомляє RMF24, підвищення CIT містилося у первинному урядовому проєкті, проте Сейм вилучив цю норму.

Зміни до порогів PIT

Сенатські поправки також скасовують положення про щорічну індексацію порогів податку на доходи фізичних осіб PIT, яке раніше додав Сейм. Тепер поправки верхньої палати парламенту має розглянути Сейм.

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Закон передбачає підвищення першого порогу PIT зі 120 тис. до 130 тис. злотих, при цьому ставка для доходів нижче цього рівня залишиться 12%. Для доходів понад 130 тис. і до 150 тис. злотих пропонують встановити ставку 24%, а доходи понад 150 тис. злотих оподатковувати за ставкою 32%.

Ліміт для системи ryczałt

Закон також знижує ліміт доходів для вибору оподаткування за системою ryczałt — з 2 млн євро до 250 тис. євро. Крім того, ставку солідарного збору з доходів понад 1 млн злотих на рік пропонують підвищити з 4% до 5%. Закон має набути чинності 1 січня 2027 року.

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