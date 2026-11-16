Сенат Польщі розглядає петицію про нижчий вік для вдової виплати — RMF24

Комісія з петицій Сенату Польщі розглядає петицію про зниження вікового порогу для отримання вдової виплати — механізму поєднання виплат після смерті чоловіка або дружини. Петиція також передбачає збереження додаткової частини виплати на рівні 15% замість запланованого на 2027 рік підвищення до 25%. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Gazeta Prawna.

Чинні вікові вимоги

За чинними правилами вдова може претендувати на поєднання виплат після досягнення 60 років, а вдівець — 65 років. Водночас важливим є вік на момент набуття права на сімейну виплату після смерті чоловіка або дружини: для жінки він становить щонайменше 55 років, для чоловіка — 60 років.

За даними RMF24, якщо людина не мала необхідного віку на момент набуття такого права, вона не зможе поєднати виплати навіть після досягнення встановленого законом віку. Практика польського Управління соціального страхування свідчить, що для права на виплату може мати значення навіть різниця в один місяць.

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Зміст петиції

Автор петиції вважає, що віковий поріг варто знизити. Він допускає його зменшення до 40–50 років, але конкретного нового показника й детальних норм документ не містить. Автор пояснює ініціативу тим, що люди, які втратили чоловіка або дружину в молодшому віці, роками самостійно сплачують за житло, рахунки та інші щоденні потреби.

Додаткові виплати для нових отримувачів пропонують фінансувати коштом відмови від підвищення їхньої додаткової частини з 15% до 25% у 2027 році. Петицію від 22 жовтня 2026 року передали до сенатської комісії, однак рішення про подальшу роботу над нею ще не ухвалили. У матеріалі також зазначається, що польське міністерство сім’ї раніше допускало розгляд масштабніших змін під час передбаченої законом перевірки виплат у 2028 році.

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