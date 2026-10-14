Сенат США чинить опір постійному літньому часу через темні ранки школярів — The Hill

У США сенатори з обох партій виступають проти законопроєкту про запровадження постійного літнього часу, який уже схвалила Палата представників 308 голосами проти 117. Противники ініціативи побоюються, що взимку більше дітей діставатимуться до школи або чекатимуть автобусів у темряві, повідомляє The Hill.

Документ Sunshine Protection Act of 2025 має скасувати переведення годинників двічі на рік і залишити літній час постійним. Його підтримує президент Дональд Трамп. Водночас сенатор-республіканець Том Коттон заявив, що Конгрес уже неодноразово запроваджував постійний літній час, але щоразу скасовував це рішення після зим із надто пізніми сходами сонця.

Побоювання щодо шкільних маршрутів

Коттон наголосив, що не хоче, аби діти йшли до школи в суцільній темряві. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що він із північної частини країни, а також голосував проти ініціативи в комітеті.

За умов постійного літнього часу в окремих регіонах США сонце взимку могло б сходити після 9:00. Середній час початку занять у старших школах країни становить трохи після 8:00, хоча чимало шкіл починають роботу близько 7:30, а деякі школи Флориди — приблизно о 7:00.

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Суперінтендант освітньої ради округу Вокер в Алабамі Денніс Віллінгем зазначив, що в сільській місцевості учні часто сідають у шкільні автобуси ще до сходу сонця. За його словами, працівників навчають правилам безпеки дітей на автобусних зупинках.

Чому школи не можуть легко починати заняття пізніше

Прихильники пізнішого початку навчання вказують, що постійний літній час потребував би перегляду шкільних розкладів. Виконавча директорка й співзасновниця організації Start School Later Терра Зіпорін Снайдер заявила, що без зміни часу початку уроків ще більше учнів вирушатимуть до школи затемна.

Огляд Центрів контролю та профілактики захворювань США, який охопив 38 досліджень, встановив: у школах, де заняття починаються о 8:30 або пізніше, учні краще сплять, мають вищі академічні результати та відвідуваність, а також рідше вдаються до ризикованої поведінки.

Однак адміністрації шкіл називають суттєвими перешкодами графіки роботи батьків, потребу в догляді за дітьми, позашкільні заняття та узгодження часу завершення уроків із сусідніми школами для спортивних змагань.

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