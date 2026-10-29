Сенат США може не розглянути законопроєкт про постійний літній час — Fortune

Сенат США, імовірно, не встигне до кінця року розглянути схвалений Палатою представників законопроєкт, який передбачає запровадження постійного літнього часу по всій країні. Ініціативу підтримує президент США Дональд Трамп, однак кілька сенаторів-республіканців блокують її просування, повідомляє Fortune.

Законопроєкт передбачає скасування практики переведення годинників двічі на рік. Його прихильники вважають, що це дасть більше світлого часу в другій половині дня, коли американці є найактивнішими. Опоненти наголошують, що в деяких штатах, передусім північних, узимку сонце сходитиме лише після 9:00.

Заперечення сенаторів

Найпомітнішим противником ініціативи став сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон. Він заявив, що Конгрес уже неодноразово запроваджував постійний літній час, але щоразу скасовував це рішення після того, як американці стикалися з надто пізніми зимовими світанками.

Сенатор-республіканець від Південної Дакоти Майк Раундс також виступив проти зміни, зазначивши, що діти ходитимуть до школи в темряві. Сенатор Тодд Янг від Індіани сказав, що, за його даними, законопроєкт Палати представників не має підтримки серед республіканського керівництва Сенату. Сенатор від Огайо Берні Морено відповів, що не очікує його ухвалення найближчим часом.

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Трамп наполягає на зміні

Трамп закликав сенаторів схвалити документ і передати його йому на підпис. Він заявляв, що сонячне світло краще в другій половині дня, а також наголошував на незручності зміни часу. Водночас його публічний тиск, за даними видання, не змінив позицій противників законопроєкту.

Узимку 1973 року, на тлі енергетичної кризи, Конгрес США ухвалив закон про тимчасове запровадження постійного літнього часу. Однак уже в жовтні його скасували через падіння громадської підтримки, зокрема побоювання щодо дітей, які йшли до школи затемна.

Опитування AP-NORC торік показало, що чинну систему підтримують лише 12% дорослих американців, тоді як майже половина виступає проти неї. За встановлення єдиного часу також висловлювалися Американська медична асоціація та Американська академія медицини сну.

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