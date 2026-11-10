Сенат США розслідує можливі фінансові порушення криптопроєктів Трампа

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Демократичний представник постійного підкомітету Сенату США з розслідувань Річард Блументаль зажадав від криптобіржі Binance, компанії Tether та пов’язаних із президентом Дональдом Трампом криптопроєктів надати документи в межах перевірки можливих фінансових порушень і конфліктів інтересів.

Серед адресатів — World Liberty Financial та Fight Fight Fight LLC, пов’язані з родиною Трампа. Розслідування щодо їхньої діяльності розпочали у травні 2025 року.

Сенаторів цікавлять можливі операції з іноземцями, які перебувають під федеральним кримінальним переслідуванням, а також залучення інвестицій від іноземних урядів і дотримання вимог державної етики.

Binance і Tether перевіряють через можливе обходження санкцій та операції, пов’язані з адміністрацією Трампа. Зокрема, законодавці звернули увагу на використання стейблкоїна USDT в тіньовій банківській системі Ірану та транзакції Binance на понад 1,7 млрд доларів, пов’язані з цією країною.

Окремі питання виникли щодо співпраці Binance з World Liberty Financial і помилування Трампом засновника біржі Чанпена Чжао.

Документи мають надати до 4 січня 2027 року. У разі відмови сенатори погрожують застосувати примусові заходи.

Джерело: Річард Блументаль, Сенат США

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