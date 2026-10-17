Сенатор Флавіу Болсонару пообіцяв скоротити щонайменше 10 міністерств — The Rio Times

Сенатор Флавіу Болсонару заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у Бразилії скоротить щонайменше 10 із 39 федеральних міністерств. Як повідомляє The Rio Times, про це він сказав 16 жовтня в інтерв’ю телеканалу TV Globo.

За словами Болсонару, він також прагне збалансувати державні фінанси, не завдаючи шкоди людям, які найбільше потребують державної допомоги. Які саме міністерства можуть скоротити та якою буде економія коштів, кандидат не уточнив.

Мінімальна зарплата та пенсії

Болсонару пообіцяв зберегти політику підвищення мінімальної зарплати темпами, вищими за інфляцію. Він також заявив, що не відв’язуватиме пенсії від розміру мінімальної зарплати.

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Крім того, кандидат сказав, що не має наміру змінювати Конституцію для скасування мінімальних рівнів державних витрат на охорону здоров’я та освіту.

Позиція щодо робочого тижня

Болсонару заявив, що не скасовуватиме скасування графіка роботи 6×1, за якого багато працівників працюють шість днів і мають один день відпочинку. Бразильський Конгрес проголосив відповідну конституційну поправку 16 жовтня.

За даними видання, раніше сенатор виступав проти цієї поправки, але 14 жовтня дистанційно проголосував за неї. У другому турі президентських виборів 25 жовтня він має змагатися з чинним президентом Луїзом Інасіу Лулою да Сілвою.

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