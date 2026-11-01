Сенатор Кріс Мерфі переніс інсульт у США — The Hill

Сенатор США від штату Коннектикут Кріс Мерфі переніс інсульт і був госпіталізований після того, як відчув оніміння руки під час хокейного матчу свого сина. Про це з посиланням на заяву його офісу повідомляє The Hill.

Стан сенатора

За словами керівниці апарату сенатора Еллісон Хервітт, Мерфі доправили до місцевої лікарні, де лікарі встановили, що він переніс інсульт. Згодом політика перевели до Університету Джонса Гопкінса для подальшого спостереження.

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В офісі Мерфі заявили, що він добре реагує на лікування. Лікарі позитивно оцінюють його прогрес, сенатор перебуває при тямі та у свідомості, а його команда висловила оптимізм щодо повного одужання.

Політична кар’єра

Крісу Мерфі 53 роки. Він представляв 5-й виборчий округ Коннектикуту в Палаті представників США у 2005–2013 роках, а з 2013 року є сенатором США від цього штату.

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