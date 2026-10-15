Сенатор Лейте закликав оновити правління центробанку Парагваю — The Rio Times

Як повідомляє The Rio Times, у Парагваї сенатор Густаво Лейте 14 жовтня закликав президента Сантьяго Пенью замінити всіх п’ятьох членів правління центрального банку країни та суперінтенданта банків. Лейте представляє правлячу партію «Колорадо».

Вимога до керівництва банку

Видання характеризує Лейте як найпомітнішого прихильника повної заміни керівництва центрального банку. Його звернення до президента стосується одночасно складу правління установи та суперінтенданта банків.

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Політичний контекст

До липня Лейте був послом Парагваю у Вашингтоні. Тепер він є сенатором і очолює ініціативу представників правлячої партії щодо зміни керівництва центрального банку.

У матеріалі Лейте також характеризують як критика президента Пеньї в межах правлячої партії. Стаття присвячена його політичній ролі та вимозі оновити керівництво банківського регулятора.

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