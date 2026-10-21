Сенатор Оссофф випереджає Коллінза на 8 пунктів в опитуванні у Джорджії — The Hill

У США сенатор-демократ Джон Оссофф має перевагу над республіканцем Майком Коллінзом у перегонах за місце в Сенаті від штату Джорджія. Згідно з опитуванням Atlanta Journal-Constitution і Університету Джорджії, 48% імовірних виборців підтримали переобрання Оссоффа, 40% — Коллінза, ще 12% не визначилися. Про це повідомляє The Hill.

Перевага Оссоффа

Оссофф має більшу підтримку серед жінок, молодих і темношкірих виборців. Коллінз, за даними Atlanta Journal-Constitution, випереджає суперника серед виборців віком від 65 років і білих виборців.

Оссофф балотується на другий термін. Раніше цього місяця він і Коллінз провели дебати, під час яких обговорювали, зокрема, файли Джеффрі Епштейна, мита президента Дональда Трампа та війну в Ірані. Коллінз стверджував, що деяку рекламу на підтримку Оссоффа оплатив технологічний мільярдер, пов’язаний з Епштейном. Оссофф у відповідь згадав голосування Коллінза проти оприлюднення файлів Епштейна влітку 2025 року.

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Перегони за посаду губернатора

У боротьбі за посаду губернатора Джорджії республіканець Рік Джексон випереджає демократку Кейшу Ленс Боттомс на один пункт: 46% проти 45%. Така різниця перебуває в межах похибки, тому кандидати фактично мають рівні позиції.

Серед незалежних виборців Боттомс підтримують 43%, Джексона — 38%, а 18% ще не визначилися. Вони змагаються за посаду, яка стане вакантною після відходу губернатора-республіканця Браяна Кемпа.

Опитування провели 7–15 жовтня серед 1 000 імовірних виборців Джорджії. Його статистична похибка становить 3,1 відсоткового пункту. За даними офісу державного секретаря Джорджії, понад 188 тисяч жителів штату вже проголосували — приблизно на 50 тисяч більше, ніж у перший день дострокового голосування 2022 року.

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