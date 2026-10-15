Сенатор Оссофф захистив право Ізраїлю воювати з ХАМАС — Jerusalem Post

Сенатор-демократ від штату Джорджія Джон Оссофф під час дебатів зі своїм суперником-республіканцем, конгресменом Майком Коллінзом, заявив, що Ізраїль має право воювати проти ХАМАС після атаки 7 жовтня. Водночас він наголосив, що використання Ізраїлем американського озброєння має відповідати законам США та міжнародному праву.

Як повідомляє Jerusalem Post, дебати відбулися у вівторок напередодні виборів 3 листопада. Оссофф, який балотується на переобрання до Сенату, сказав, що для нього важлива безпека як ізраїльтян, так і палестинців. Він також захистив свої голосування за блокування окремих продажів американської зброї Ізраїлю.

Суперечка щодо Ізраїлю та Ірану

Коллінз звинуватив Оссоффа в намаганні позбавити фінансування «найбільшого союзника» США — Ізраїль. Республіканець також схвально відгукнувся про дії адміністрації Дональда Трампа в Ірані, заявивши, що американська присутність там потрібна, аби не допустити створення ядерної бомби.

Оссофф не погодився з оцінкою опонента щодо успіху США в Ірані. Він згадав загибель 21 американського військовослужбовця та перебої у світових постачаннях енергоносіїв, спричинені війною. Під час дебатів кандидати також обмінялися особистими закидами.

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Звинувачення щодо білого націоналізму

Окремою темою стали неодноразові звинувачення Оссоффа на адресу Коллінза щодо зв'язків із білими націоналістами. Коллінз відкинув ці звинувачення та заявив, що засуджує мову ненависті, антисемітизм і ненависть у будь-яких проявах. Модератор нагадав, що колишній співробітник Коллінза публікував у соцмережах зображення Ку-клукс-клану та свастики.

Оссофф також згадав зятя Коллінза Девіда Алана Шира II, який, за даними CNN, поширював у мережі нацистські зображення та антисемітські матеріали. Коллінз заявив, що засуджує антисемітизм, і звинуватив Оссоффа в риториці, яка, за його словами, спричиняє погрози його родині.

Коллінз зі свого боку критикував Оссоффа за підтримку кандидата демократів до Сенату від Мічигану Абдула Ель-Сайєда, а також за внески від Ріда Гоффмана, ім'я якого фігурувало у матеріалах справи Джеффрі Епштейна. Оссофф відповів, що Коллінз голосував проти попередньої спроби оприлюднити ці матеріали.

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