Сенатор-республіканець Тілліс звинуватив Путіна в маніпуляціях Трампом, — The Hill

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Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює президентом США Дональдом Трампом, відвертаючи американську підтримку від України. Він також розкритикував можливе пом’якшення санкцій проти Росії та закликав з’ясувати, хто блокує постачання Україні ракет Patriot від третіх країн.

За словами сенатора, історія негативно оцінить рішення США відмовитися від підтримки України. Він наголосив, що твердження Путіна про нібито необхідність «денацифікації» України для виправдання повномасштабного вторгнення є брехнею.

«Росіяни брешуть. Путін бреше. Путін грає на президенті Трампі, як на скрипці. Історія не буде прихильною до Америки, яка не змогла стати на захист західного світу, якщо Путін дійсно досягне свого», — заявив Том Тілліс в інтерв’ю CNN.

Сенатор також назвав помилкою домовленості адміністрації Трампа з Росією щодо імпорту сотень тисяч тонн російського дизельного пального та скасування санкційних обмежень. На його думку, Сполучені Штати згодом можуть пошкодувати про такі рішення.

Крім того, Тілліс розкритикував пропозицію Володимира Путіна провести тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, назвавши її «абсурдною».

Раніше Том Тілліс разом із трьома іншими сенаторами-республіканцями — Джоном Корніном від Техасу, Сьюзан Коллінз від Мену та Лізою Мурковскі від Аляски — підписав лист до генерального інспектора Пентагону.

У документі сенатори закликали перевірити, чи віддавали високопосадовці Міністерства оборони США наказ обмежити Україні доступ до супутникової системи Starshield і американських розвідувальних даних, а також чи знали вони заздалегідь про відповідне рішення.

Сенатор також порушив питання щодо постачання Україні американських систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

За його словами, президент України Володимир Зеленський наголошував на потребі в ракетах Patriot, які готові надати треті країни за погодженням з американськими оборонними посадовцями.

«Президент Зеленський також зазначив, що Україні потрібні, зокрема, ракети Patriot, які готові надати треті країни за погодженням з американськими оборонними посадовцями.

Я хочу знати, хто в уряді відмовляє в наданні дозволу на ці поставки. Адже йдеться навіть не про ракети з наших власних запасів», — заявив Том Тілліс.

Таким чином, сенатор закликав американську владу пояснити причини можливих затримок із погодженням постачання ракет Patriot та перевірити обставини обмеження доступу України до супутникових і розвідувальних можливостей США.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на інтерв’ю Тілліса телеканалу CNN.

У Кремлі вважають, що погіршення відносин між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським свідчить про послаблення західної підтримки Києва. У Москві сприймають це як власну перемогу та сподіваються скористатися ситуацією, щоб домогтися від України поступок, зокрема щодо Донбасу, і розширити економічну співпрацю зі Сполученими Штатами.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час візиту до Росії планує обговорити з російським керівництвом пропозиції щодо завершення війни в Україні. Поїздка може стати кроком до організації переговорів за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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