У США сенатор Кріс Ван Голлен під час виступу в Сенаті знову закликав притягнути винних до відповідальності за загибель дев’ятьох американських громадян на окупованому Західному березі річки Йордан з 2022 року. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За словами сенатора, ці громадяни США загинули внаслідок дій ізраїльських поселенців або ізраїльських сил безпеки. Він назвав їхні імена: Омар Асад, Ширін Абу Акле, Тауфік Абдель Джаббар, Мохаммад Хдур, Айсенур Езгі Ейґі, Амер Рабі, Саїф Мусаллет, Хаміс Айяд і Насралла Абу Сіям.

Обставини окремих випадків

Ван Голлен заявив, що в січні 2022 року ізраїльські військові зупинили 78-річного Омара Асада на контрольно-пропускному пункті, витягли його з автомобіля, зв’язали руки, заткнули рота, зав’язали очі та залишили лежати на землі. За його словами, Асад помер від серцевого нападу, спричиненого стресом.

За словами сенатора, журналістку Al Jazeera Ширін Абу Акле у травні 2022 року вбили пострілом у голову ізраїльські сили безпеки поблизу табору біженців у Дженіні. Він наголосив, що на ній був яскраво-синій жилет, який чітко позначав її як журналістку.

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Також Ван Голлен заявив, що Айсенур Езгі Ейґі у вересні 2024 року застрелив ізраїльський військовий із відстані приблизно 200 метрів. За його словами, в Амер Рабі влучили 11 разів із двох різних видів зброї.

Голосування в Сенаті

Сенатор послався на посла США в Ізраїлі Майка Гакабі, який назвав убивство Саїфа Мусаллета злочинним і терористичним актом та заявив про необхідність відповідальності. Ван Голлен зазначив, що після згадки кожного випадку повторював: ніхто не був притягнутий до відповідальності.

Минулого місяця Сенат 47 голосами проти 51 заблокував резолюцію, яку просував Ван Голлен. Вона передбачала, що держсекретар США протягом 30 днів подасть звіт про практику Ізраїлю у сфері прав людини, зокрема щодо загибелі американських громадян від січня 2022 року та стану розслідувань цих випадків.

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