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Американський сенатор-демократ Тім Кейн вніс резолюцію, яка зобов’язує адміністрацію США надати Конгресу пояснення щодо закупівель російського дизельного пального, послаблення санкцій проти РФ і затримок постачання боєприпасів для української ППО. Документ представили 19 листопада.

Сенатор хоче отримати інформацію про те, як рішення американської адміністрації могли вплинути на здатність Росії продовжувати війну проти України. Зокрема, йдеться про закупівлі російського дизельного пального, послаблення окремих санкцій проти РФ і затримки передавання Україні боєприпасів для систем протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів Patriot.

Крім того, Кейн вимагає пояснити зміни в порядку передавання попереджень про майбутні ракетні удари та надати інформацію про поточний стан переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Політик розкритикував рішення адміністрації США, які, на його думку, можуть сприяти фінансуванню російської агресії та послаблювати оборону України. Він заявив, що Сполучені Штати не повинні купувати російське пальне, оскільки отримані Москвою кошти можуть використовуватися для продовження війни та підтримки Ірану.

Також сенатор назвав недалекоглядними затримки постачання перехоплювачів Patriot і послаблення санкцій проти Росії.

Резолюцію внесли відповідно до розділу 502B(c) Закону США про іноземну допомогу. Ця процедура дає сенатору можливість домагатися розгляду документа, який вимагає від адміністрації надати Конгресу інформацію про наслідки її рішень у сфері прав людини.

Кейн заявив, що найближчим часом зможе винести резолюцію на голосування в Сенаті, та закликав колег підтримати ініціативу.

Наразі документ є законодавчою ініціативою сенатора. Сенат США ще не ухвалив відповідного рішення, а наведені в резолюції питання потребують пояснень адміністрації.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на резолюцію.

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